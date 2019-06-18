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الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 02:46 م

"مدبولي" يلتقى إيناس عبدالدايم لمتابعة أنشطة وزارة الثقافة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
dostor.org/2675279

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، لمتابعة أنشطة الوزارة وجهودها المتنوعة والهادفة إلى بناء الإنسان.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أنشطة الوزارة في الفترة الحالية، موضحة أنه تم الانتهاء من أعمال وتجهيزات متحف أديب نوبل "نجيب محفوظ" تمهيدًا لافتتاحه، بالتزامن مع الاحتفالات بثورة 30 يونيو، إلى جانب متابعة سير الأعمال بمتحف قيادة الثورة والتى تتم حاليًا، وسيتم خلال أيام افتتاح مقر الهيئة المصرية العامة للكتاب ببيروت، وسيتم تزويده بعدد كبير من الكتب والمؤلفات، وسيكون هذا المقر مركزًا للأنشطة الثقافية المختلفة.

ونوهت الوزيرة، خلال الاجتماع، أيضًا إلى إطلاق الدورة التأسيسية الأولى لبينالى فنون الطفل، والذى يعد هدية مصر إلى أطفال العالم، واستعدادات الوزارة للتصويت والإعلان عن جوائز الدولة، بالإضافة إلى مشروع إعادة هيكلة قطاع السينما وإعادة افتتاح قصر ثقافة السينما.

كما تم استعراض خطوات التعاون بين وزارتى الثقافة والإنتاج الحربى لعودة المسارح والمكتبات المتنقلة، بما يضمن وصول المنتج الثقافى والأنشطة الإبداعية المتنوعة إلى المواطن، باعتبارها من القيم الإيجابية فى المجتمع، وتأسيس أكاديميات للفنون فى المحافظات، وتمت الإشارة إلى التواصل الثقافى والفنى بين مصر ودول العالم من خلال أنشطة تبادلية تعكس الريادة المصرية إقليميًا وعالميًا.

واستعرضت الدكتورة إيناس عبدالدايم الفعاليات الثقافية والفنية خلال فترة الصيف بجميع أنحاء مصر، وتشمل معارض للكتاب، وعروضًا سينمائية ومسرحية، وحفلات فنية ومعارض تشكيلية، وأمسيات أدبية وشعرية، وغيرها، إلى جانب افتتاح بيتى ثقافة رأس حدربة وأبرق، وقصر ثقافة وادى النطرون.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى بعرض موقف كامل بشأن قصور الثقافة على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها إلى 649 قصرًا، لتعظيم الاستفادة الكاملة من هذه القصور.

وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة الثقافة عرضًا موجزًا عن مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر التي تقام تحت شعار "خليك ورا حلمك"، والتي تتضمن مسابقة الغناء، والعزف الجماعي، والعمل الفني المتكامل (كلمات، وألحان، وتوزيع، وغناء)، موضحة أن المبادرة تهدف إلى تنمية الوعي والارتقاء بالذائقة الفنية لدى جموع المصريين، وتحقيق العدالة الثقافية في المجتمع من خلال اكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين في مختلف مجالات الفنون وتحفيز المشاركين بتطوير وتنمية مواهبهم.

وأوضحت أن المبادرة تستهدف فئات الأطفال من سن 7 إلى 16 سنة، والشباب من سن 17 إلى 35 سنة، وذوي القدرات الخاصة بدون اشتراط لسن معينة، خاصة أن أحد أهداف المسابقة هو دمج ذوي القدرات الخاصة في الأنشطة الثقافية بالمجتمع، وإتاحة فرص مساوية لهم، منوهة إلى أنه سيتم الإعلان في أول أغسطس عن مسابقة اكتشاف الموهوبين.

وفي هذا الصدد كلف رئيس الوزراء بأن يتم تبني هذه المواهب، التي تفوز بالمسابقات ودعمهم نظرًا لكونهم يمثلون إحدى أدوات قوتنا الناعمة، مؤكدًا أهمية المسابقة خاصة أنها تتوافق مع أهداف الاستراتيجية العامة للتنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية 2030.

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