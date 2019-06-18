اجتماعات "مصرية - أوروبية" بالقاهرة لدفع علاقات التعاون المشترك

عقدت اليوم الثلاثاء، اجتماعات اللجان الفرعية المعنية بالاقتصاد الحديث والمستدام، المنبثقة عن "اتفاقية المشاركة" بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.



وذكرت الخارجية- فى بيان صحفي اليوم- أن هذه اللجان تتضمن: الصناعة والتجارة والخدمات والاستثمار، والزراعة والثروة السمكية والتعاون الجمركي.



وقد شارك في هذه الاجتماعات كبار المسئولين من وزارات: الخارجية، التجارة والصناعة، الزراعة واستصلاح الأراضي، والاستثمار والتعاون الدولي، ومصلحة الجمارك.



وناقش الجانبان المصري والأوروبي بشكل معمق، التعاون المشترك في المجالات التي تعنى بها اللجان، بما في ذلك الصعوبات التي تعترض سبل التعاون المشترك.



وأكد الجانبان حرصهما على توسيع وتنويع مجالات التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة، والمنافع المتبادلة، وتوسيع آفاق التعاون المستقبلية، ودعم تنفيذ أهداف "اتفاقية المشاركة".