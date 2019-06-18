ارتفاع بورصة البحرين خلال التعاملات المسائية

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، فى التعاملات المسائية لجلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% رابحًا عدد 1.56 نقطة، ليصل إلى مستوى 1451.32 نقطة، مدفوعًا بصعود قطاعى الخدمات والبنوك التجارية.



وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.3 مليون سهم، بقيمة قدرها 319 ألف دينار بحرينى.



وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 12.15% مدفوعًا بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 6.94%، زين البحرين بنسبة 3.70%، شركة ناس بنسبة 3.19%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.89% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.22%.



وشهدت البورصات الخليجية تباينات كبيرة خلال الأسبوع الماضي بسبب التوترات السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، على خلفية أحداث الهجوم على ناقلتي نفط بخليج عمان.