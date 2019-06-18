ارتفاع المؤشر العام للأسهم السعودية بنهاية التعاملات

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، مع نهاية التعاملات المسائية جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.3% رابحًا 27.27 نقطة ليصل إلى مستوى 9002.90 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.33% رابحًا 11.87 نقطة ليصل إلى مستوى 3587.74 نقطة.



وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 55.7 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 100 شركة، فيما تراجعت 58 شركة.



وارتفع 17 قطاع بسوق السعودية، وعلى رأسها الرعاية الصحية بنسبة 0.88%، ثم الاتصالات بنسبة 0.77%، ثم التأمين بنسبة 0.74%، يليه إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.72%، ثم تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.44%.



وجاء سهم "مهارة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم مدينة المعرفة بنسبة 4.28%، ثم الواحة بنسبة 3.32%، فيما تصدر سهم "البحر الأحمر" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.35% ثم سافكو بنسبة 1.07%، ثم أنعام القابضة بنسبة 0.99%.