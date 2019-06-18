إحالة عاطل شرع في قتل جاره بالأميرية للجنايات

أمرت نيابة الأميرية، الثلاثاء، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات؛ بتهمة الشروع في قتل جاره بسبب خلافات الجيرة بينهما.



وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم "هانى.م" اعترف بتعديه على جاره "عثمان. ف" بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة.



وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الأميرية، إخطارًا من المستشفى العام بالأميرية، يفيد بتعدي عاطل على جاره بسلاح أبيض "سكين، بسبب خلافات جيرة نشبت بينهما.



انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وتم ضبط المتهم، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة، فتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.