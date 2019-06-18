المدرسة الروسية بالقاهرة تحتفل بختام العام الدراسي

أقامت المدرسة الروسية بالقاهرة، احتفالية كبرى بمسرح المركز الثقافي الروسي بمناسبة ختام العام الدراسي، وذلك بحضور ناتاليا كيربيتشينكو حرم السفير الروسي، وأليكسي تيفانيان مدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة.



وذكر بيان للمركز الثقافي الروسي، اليوم الثلاثاء، أن الاحتفالية تضمنت مجموعة متميزة من الأعمال الفنية للطلاب من إلقاء الشعر والغناء والرقصات الشعبية تناولت فضل الأساتذة عليهم مع تقديم باقات الزهور لهم.