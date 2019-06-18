إنقاذ 4 متسلقين إيطاليين وباكستانيين اثنين عقب انهيار جليدي

أفاد مسئول باكستاني بأن مروحية عسكرية نجحت في إنقاذ 4 متسلقين إيطاليين وباكستانيين اثنين كانوا عالقين عقب انهيار جليدي شمال غرب البلاد.



ذكرت ذلك شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء، دون ذكر المزيد من التفاصيل.



وكان نادي (جبال الألب الباكستاني) قد أفاد بمقتل متسلق باكستاني وإصابة مجموعة من الإيطاليين والباكستانيين جراء وقوع انهيار جليدي بينما كان المتسلقون يحاولون النزول من قمة جبل في وادي (إيشكومن).



يذكر أن مئات المتسلقين وأغلبهم من أوروبا، يحاولون تسلق قمم الجبال في باكستان كل صيف، وتسببت الانهيارات الجليدية والطقس السيئ في وفاة عدد من المتسلقين في الماضي.