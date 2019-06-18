النمسا: حزب "الخضر" يقدم أول مرشحيه للانتخابات البرلمانية المقبلة

عقد حزب "الخضر" النمساوي مؤتمرا صحفيا، اليوم الثلاثاء، لتقديم أول مرشحيه في انتخابات البرلمان المبكرة التى تجرى فى الـ29 من سبتمبر المقبل.



وقال المتحدث الرسمي للحزب فيرنر كوجلر: إن أول مرشحي الحزب هي مديرة "المنظمة البيئية العالمية 2000" ليونور جيوسلر.



من جانبها، أكدت جيوسلر- في المؤتمر الصحفي- أنها تضع خبراتها في خدمة حزب "الخضر"، مشيرة إلى التزامها بقضايا حماية المناخ التي تعتبر التحدي الأكبر للعالم كله خلال السنوات العشر المقبلة.



وقالت إن تغير المناخ تسبب في خسائر فادحة للزراعة في الصيف الماضي، لافتة إلى أن السنوات القادمة يجب أن تشهد انتهاء الاعتماد على الفحم كوقود في النمسا، منوهة بأنه من الأفضل إنفاق الأموال على توسيع وسائل النقل العام بدلا من استخدام السيارات الخاصة.



وكشفت جيوسلر عن أنها تتطلع إلى أن يكون حزب "الخضر" حزبا مشاركا فى الائتلاف الحكومي عقب الانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن قضايا البيئة سوف تلعب دورًا رئيسًا في النقاش حول الانتخابات المقبلة، خاصة الجديد في وسائل مكافحة تغير المناخ.