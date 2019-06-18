أردوغان يواصل السقوط.. الليرة التركية تهوى أمام الدولار ومعدلات البطالة ترتفع

واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياساته الغريبة، التي تعصف بالاقتصاد التركي، وكان آخرها موقفها العدائي من الولايات المتحدة الأمريكية ما أثار خوف المستثمرين من زيادة الأزمة.



وأكدت صحيفة "أحوال" التركية، أن تركيا تعاني من أزمة اقتصادية حادة، بسبب سياسات أردوغان التي تعصف بالاقتصاد القومي، وهو ما انعكس على سعر صرف الليرة التركية ومعدلات التصخم وارتفاع عجز الميزانية.



وأضافت أن الليرة فقدت صباح أمس نحو 1% من قيمتها أمام الدولار، بينما تراجع معدل البطالة بصورة طفيفة للغاية ليصل إلى 14.1% خلال الشهر مايو مقابل 14.7% خلال شهر أبريل.



وأشارت إلى أن التراجع الطفيف لمعدلات البطالة تم رصده في مدة قصيرة، أي أنه لا يعكس مؤشرات المستقبل البعيد في ظل تفاقم العجز المالي وزيادة الديون ما دفع العديد من الشركات للإفلاس.



ولم تقف خسائر أردوغان في تركيا عند الاقتصاد فقط، بل أظهر آخر استطلاعات الرأي نتائجها حول انتخابات الإعادة على منصب رئيس بلدية مدينة إسطنبول المقرر إجرائها يوم 23 يونيو الجاري.



وظهرت النتائج التي اعتمدتها شركة "MAK" التركية، تفوق أكرم إمام أوغلو على مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم.



وارتفعت الأصوات التي حصل عليها أوغلو لتصل إلى 44%، بينما تراجعت أصوات بن علي يلدريم إلى 42.5%، مع تراجع نسبة العزوف عن المشاركة من 17% إلى 10.5% فقط.