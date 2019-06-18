الأوراق والمبالغ المطلوبة للقيد بسجل خبراء التأمين

حدّد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمات الجماهيرية، ومنها خدمة طلب قيد شخص اعتباري بسجل خبراء التأمين الاستشاريين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين، من خلال تحديد المستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة، للحصول على الخدمة، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها.



ويشير التنظيم والإدارة، إلى المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة وهي:



- النظام الأساسي المعتمد للشخص الاعتباري وفقًا لآخر تعديل.

- صورة من السجل التجاري مع تقديم الأصل للإطلاع.

- المستندات الدال علي أن مقدم الطلب ممثل قانوني للشخص الاعتباري المطلوب قيده.

- صورة من قرار الهيئة بقيد الممثل القانونية في سجل خبراء التأمين الاستشاريين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين.

- بيان معتمد يتضمن أسماء كل من يزاول أعمال الخبرة الاستشارية من خلال الشخص الاعتباري وأرقام وتواريخ قيدهم بالسجل المعد لذلك بالهيئة.

- شهادة من المحكمة المختصة تثبت عدم صدور أحكام بإفلاس الشخص الاعتباري.

- المستند الدال على سداد رسم القيد المقرر قانونًا "مستوفيًا الدمغة".



ونوه الجهاز، إلى أنه يتم سداد 200 جنيه رسم قيد شخص اعتباري بسجل خبراء التأمين الاستشاريين، ويتم قيد الشخص الاعتباري في سجل خبراء التأمين الاستشاريين بعد صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بالقيد بالسجل.



وفي حالة عدم الحصول علي الخدمة في التوقيت المحدد، أو طلب مبالغ إضافية تحت أي مسمي يمكن الإتصال بالهيئة المصرية للرقابة علي التأمين ت: 5758807، 5758423، هيئة الرقابة الإدارية: المركز الرئيسي بالقاهرة ت: 022902728.