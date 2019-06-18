القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
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الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 02:27 م

رسميًا.. حكيم ودوبيه وفيمي كوتيه يغنون بكل اللغات في افتتاح "كان 2019"

رسميًا.. حكيم ودوبيه
dostor.org/2675232

زعامة مصر للقارة السمراء برئاسة الاتحاد الإفريقي في دورته الحالية جعلت لدي القيادة السياسية رغبة لنقلها إلي العالمية على كل المستويات.

ونظرا لاستضافة مصر شعوب القارة خلال منافسات النسخة 32 من  كأس الأمم الإفريقية.

واتخذت مصر قرارا بأن يخرج هذا الحدث بشكل عالمي يجعل العالم ينتبه إلى إمكانيات مصر وتم اختيار ثلاثي غنائي  عالمي  لتقديم اغنية( كان 2019).

حكيم الذي قدم كبري الاحتفالات العالمية منها حفل توزيع جوائز نوبل وغني في أكبر المحافل الدولية ومنها مسرح الأولمبيا بباريس والذي يطلق عليه مسرح العظماء وحاز علي لقب " العالمي" لشعبيته الكبيرة  لدي شعوب القارات السبع لتقديمه دويتوهات غنائية مع كبار المطربين وحفلاته الغنائية المستمرة في كل القارات، سيغني باللغة العربية والثاني  النيجيري" فيمي كوتيه" ويغني  باللغة الإنجليزية، وسبق له أن غني في حفل افتتاح كأس العالم 2010  بمدينة جوهانسبرج و قد رشح لجائزة الجرامي ٤ مرات والثالثة من كوت ديفوار المطربة العالمية" دوبيه" الحائزة علي جائزة جرامي سنة ٢٠٠٤ وستقوم بالغناء باللغة الفرنسية.
 
وتم اختيار الثلاثي لشهرتم الواسعة  كما أنهم يمثلون كل المناطق واللهجات بالقارة السمراء 
الاغنية تحمل اسم " متجمعين " انتاج شركة سينرجي المملوكة لمجموعة " إعلام المصريين" التي يترأس مجلس إدارتها تامر مرسي.
 
المفاجأة أن الاغنية صورها المخرج ياسر سامي و مدير التصوير وائل درويش بحضور الثلاثي في مناطق متنوعة وبتقنيات عالمية وستكون مفاجأة للعالم عقب عرضها.
 
الأغنية تاليف محي حوار وألحان شريف حمدان وتوزيع طارق عبد الجابر وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس امير محروس والمنتج الفني لها فايز عزيز.

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