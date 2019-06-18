ارتفاع عدد وفيات "متلازمة التهاب الدماغ الحاد" بالهند لـ108 أطفال

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمتلازمة التهاب الدماغ الحاد في مدينة مظفربور بولاية بيهار، الواقعة شرق الهند، إلى 108 أطفال.



وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 100 طفل مصابون بأعراض متلازمة التهاب الدماغ الحاد ويتلقون العلاج في المستشفيات.



يشار إلى أن متلازمة التهاب الدماغ الحاد هو مرض فيروسي يسبب أعراضًا تشبه أعراض الإنفلونزا، مثل ارتفاع درجة الحرارة والتشنجات والصداع.