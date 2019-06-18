ماليزيا ضمن أفضل 10 وجهات للسياحة الصحية في آسيا

قال رئيس الرابطة الماليزية لوكلاء السياحة والسفر تان كوك ليانج، إن ماليزيا مدرجة في قائمة أفضل 10 وجهات للسياحة الصحية في آسيا والمحيط الهاديء حيث سجلت اتجاها إيجابيا في النمو في المستقبل.



وأضاف تان - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "برناما" الماليزية اليوم الثلاثاء - أن السياحة الصحية تعد من أسرع قطاعات السفر نموا في العالم، وأنها مدرجة في أفضل 10 أسواق للسياحة.



وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الرابطة الماليزية لوكلاء السياحة والسفر MATTA واتحاد المنتجعات الماليزية AMSPA لتعزيز السياحة الصحية، من أجل مزيد من الترويج لهذا القطاع.