حملة بالكويت لمنع ذكور الكلاب من التكاثر

تستعد الكويت لشن حملة لمنع ذكور الكلاب من التكاثر؛ بعد أن تجاوز عددها أكثر من 20 ألفا، الأمر الذي مثل تهديدا لحياة المواطنين والمقيمين.



وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية الشيخ محمد اليوسف - خلال اجتماعه مع جمعية الرفق بالحيوان الكويتية، وناشطين في مجال الرفق بالحيوان - ضرورة وضع آليات مدروسة، واستخدام طرق "إنسانية"، لمواجهة انتشار الحيوانات الضالة في بعض المناطق والحد من خطورتها.. لافتا في الوقت نفسه إلى حرص الهيئة على سلامة المواطنين من هجمات الكلاب والحيوانات الضالة؛ وذلك بعد ارتفاع نسبة تلك الحوادث.



وأوضح أن السياسة المتبعة من قبل الهيئة لمكافحة الحيوانات الضالة المفترسة، هي "الموت الرحيم"، عن طريق تخدير الحيوان، وإعطائه جرعة من الدواء، الذي يعمل على توقف قلب الحيوان عن العمل، حتى لا يعاني أو يتعذب.