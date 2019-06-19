اليوم.. ميدو يمثل للتحقيق أمام "الأعلى للإعلام"

يمثل أحمد حسام ميدو، لاعب كرة القدم السابق، للتحقيق، اليوم الأربعاء، أمام لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، برئاسة جمال شوقى، وذلك بعد استدعاءه فيما هو منسوب إلى حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من محتوى يثير الفتن بين الجماهير.



وأكد مصدر أن "ميدو" سيحضر المجلس ولديه كافة المستندات الدالة على اختراق حسابه الخاص بـ"فيس بوك"، مشيرًا إلى أن الصفحة فعليًا تخص اللاعب السابق إلا أن الهاكرز قاموا باختراق الحساب ووجهوا السباب لجماهير النادي الأهلى، مشيرًا إلى أن اللاعب لديه أرقام البلاغات الموثقة والمقدمة إلى النيابة العامة وسيتم وضعها أمام المجلس.



كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قرر استدعاء لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام "ميدو" للتحقيق معه اليوم الأربعاء، وأوضح المجلس، في بيان له، أن إحدى صفحات فيسبوك المنسوبة إلى ميدو قامت بنشر مواد تحمل سبا وقذفا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع.



وأضاف المجلس أن ما نشر بالصفحة المنسوبة للاعب السابق من شأنه إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية وخاصة جماهير كرة القدم.