القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
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الثقافة
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 02:19 م

"الجيتار" و"البيانو" و"الكمان" ورش فنية بثقافة الجيزة

الجيتار والبيانو
جمال عاشور
dostor.org/2675213


نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة، حيث نفذ قصر ثقافة الجيزة مجموعة من الورش الفنية منها ورش تدريب وقبول دفعة جديدة من الباليه والجمباز، ورشة تدريبات الفنون الشعبية، ورشة تدريبات الجيتار والبيانو والكمان، ورشتي رسم وماسكات باستخدام الفوم جليتر والشريط الستان للأطفال مع ورشة لتعليم الخياطة والتفصيل.

بينما عقد القصر ندوة دينية بالتعاون مع مكتبة الهلال الأحمر لفضيلة الشيخ محمد خميس الواعظ الأزهر الشريف للرد على تساءولات الرواد في مختلف الموضوعات.

نفذت مكتبة ساقية مكي ورشة فنون تشكيلية عن الطبيعة باستخدام الخشب للأطفال، كما نفذت مكتبة السلام ورشة فنية لتدوير خامات البيئة لتصميم نخلة باستخدام زجاجة بلاستيكية وخشب.

وبمكتبة منشأة البكارى أقيمت ورشة فنون تشكيلية بالخرز لتصميم أسورة وخاتم وحلق وعقد للأطفال، بجانب ذلك أعدت مكتبة الحلف الشرقي باطفيح ورشة فنون تشكيلية باستخدام الألوان الفلومستر مع ألعاب ترفيهية للأطفال.

واستضافت مكتبة الشيخ زايد حضانة دار ابني لذوي القدرات الخاصة لعمل ورشة فنون تشكيلية لتصميم فراشة باستخدام الفوم جليتر والشاليموه مع الترفيه عن الأطفال بسماع بعض الأغاني، وأعد بيت ثقافة أوسيم معرض رسومات فنية عن البيئة، مع اطلاع حر لرواد بيت ثقافة بمها لموسوعة الطفل في علم الحشرات، كما نظّمت مكتبة بولاق الدكرور مسابقة في المعلومات العامة للأطفال.

وعقدت مكتبة الطلبة والطالبات حوار حول "إعادة الملاحة بقناة السويس" ودار حول قناة السويس الموقع والأهمية التاريخية وجهود الرئيس جمال عبد الناصر في استعادة القناة للمصريين، كما أقام بيت ثقافة صفط اللبن ورشة حكي لقصه "مزرعه النقود" للكاتب عبد الحميد عبد المقصود ودارت حول أن صفة الطمع توقع صاحبها في الهلاك، إلي جانب ورشة فنية "رسم وتلوين "باستخدام الألوان الخشب والفلوماستر.

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