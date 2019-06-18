"الألوان الثلاثة" عرض مسرحي بثقافة أسوان

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة أسوان العرض المسرحى 'الألوان الثلاثة" بمسرح قصر ثقافة حسن فخر الدين، العرض تمثيل فرقة قصر ثقافة حسن فخر الدين، تأليف عفت بركات، أشعار أيمن حافظ، ألحان عبدالله رجال، ديكور وملابس خالد عطالله، إستعراضات وإخراج سحر جروبى.



يدور العرض حول العادات والتقاليد التى يزخر بها التراث النوبي والحياة النوبية بشكل عام، ويتحدث عن ارتباط أهل النوبة بنهر النيل وما يمثله كشريان للحياة وأهمية الماء لشرب الإنسان ورى الزرع وجميع الأغراض الحياتية الأخرى، والفرح النوبي ومايتميز به، والاحتفال بالمولود وما يرتبط به من عادات وتقاليد أثناء الاحتفال، وحول الفنون المختلفة الموجودة بالفطرة فى المجتمع النوبى مثل "الرسم"، وفى الختام يحكى ارتباط أهل النوبة بالكيان الأم مصر كن خلال التعبير بألوان العلم الثلاثة عن العمل والقوة والاتحاد.