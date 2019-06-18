حفل سمر احتفالًا بأطفال جنوب سيناء بثقافة جاردن سيتي

استقبل قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى أطفال جنوب سيناء بعد جولتهم الصباحية بقصر محمد على بالمنيل لتنفيذ العديد من الورش الفنية لاكتشاف مواهب الأطفال وتنمية المهارات الإبداعية والثقافية لديهم تحت عنوان "حكاية مكان" بدأت شيرين عبد المولى حديثها مع الاطفال عن الأماكن الأثرية والمتاحف المتواجدة فى أرجاء القاهرة وتعرضوا لها أثناء جولاتهم التثقيفية مع ذكر مؤسس كل بناية وموقع مثل قصر محمد علي، مسجد عمرو بن العاص، معبد عزرا، المتحف المصرى وغيرها، كما دون الاطفال تلك المعلومات على أوراق الكانسون وتم لصقها على مطويه مجسمة من الفوم المضغوط.



وفي السياق الثقافي، نفدت الفنانة نانسي مغربى جدارية من الاورجامى تحمل عناصر فنية ومجسمات مبسطة للزهور والطيور، تم تصنيعها من كى الورق وتجميعها بطريقة الكولاج على لوحة من الناصبيانن، بالإضافة لورشة عمل رسوم متحركة للفنانة علا الضوى باستخدام ماكيت من الكانسون ومجسمات من الصلصال، بجانب ورشة حلى باستخدام الخرز الملون والأسلاك البلاستيكية تحت إشراف نجوى عبد العزيز.



وواصل الفنان كريم خلف توجيهاته للأطفال عن فن الخيامية لإنتاج تابلوهات جميعها تحمل زهرة اللوتس ولكن بالوان وتصميم مختلف وفقت لرؤية كل طفل، وانتهى الفنانين مصطفى إسماعيل وأميرة سعد من استكمال عرائس وعناصر العرض المسرحى "حلمى كوكب" المنفذ بتقنية المسرح الأسود وتدريب الأطفال على تحريك عرائس المسرح الأسود وكيفية التحكم فى العروسة وعمل بروفة لحركة جميع عرائس العرض وكيفية الوقوف على المسرح.



كما واصل المخرج عمرو حمزة تدريبات الفريق على الاستعراض وتحريك العرائس وفقا لخطة الإخراج لاستعراض مواهب الأطفال فى تحريك العرائس، وفى ختام الورش أقيمت حفل سمر لأطفال محافظتى جنوب سيناء والقاهرة وفريق العمل من مشرفين وفنانين لخلق جو من المرح والترفيه والألفة بين الأطفال وفريق العمل لتوثيق الروابط بينهم وبث روح المرح وتجديد النشاط وإظهار المواهب المختلفة وصقلها.