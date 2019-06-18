السعودية تطالب المجتمع الدولى بإجراءات حازمة لتأمين حركة النقل البحرى

طالبت السعودية اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، القول، بعد اجتماع لمجلس وزراء السعودية اليوم، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن مجلس الوزراء تناول مستجدات الأحداث وتطوراتها، وجدد استنكار المملكة "لجميع الأعمال العدائية والإرهابية التي تهدد حرية الملاحة وأمن الإمدادات النفطية وسلامة البيئة، ومنها الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له ناقلتان في خليج عمان".



ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسئولياته المشتركة واتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة، تحسبًا للتداعيات الخطيرة لمثل تلك الحوادث على أسواق الطاقة وخطرها على الاقتصاد العالمي".



كما جدد المجلس استنكار "الأعمال والممارسات الإرهابية وغير الأخلاقية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين" في السعودية.