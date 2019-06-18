أتلتيكو يقترب من ضم البرتغالى الواعد فيليكس مقابل 120 مليون يورو

سينتقل لاعب الوسط الهجومي البرتغالي اليافع، جواو فيليكس، من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 120 مليون يورو، حسبما أفادت الثلاثاء صحف برتغالية.



وحسب معلومات للصحف الرياضية "آبولا" و"ريكورد" و"أو جوغو"، وافق اللاعب البالغ 19 عاما على شروط فريق العاصمة الإسبانية الذي اقترح عليه عقدا لخمس سنوات، وراتبا سنويا يبلغ 6 ملايين يورو.



وبحال تأكد الخبر، سيصبح فيليكس أغلى لاعب برتغالي في التاريخ ويدخل بين أغلى خمس صفقات في تاريخ اللعبة، إذ يحمل الرقم القياسي البرازيلي نيمار مع 222 مليون يورو من برشلونة الاسباني الى باريس سان جرمان الفرنسي قبل سنتين (يليه الفرنسي كيليان مبابي، البرازيلي فيليب كوتينيو والفرنسي عثمان ديمبيلي)،

وقرر أتلتيكو ضم فيليكس لتعويض رحيل هدافه الفرنسي أنطوان جريزمان الذي أكد رحيله عن صفوف الفريق، ويرجح انتقاله إلى برشلونة.



وعرف فيليكس صعودا قويا منذ بداياته الاحترافية مع بنفيكا خلال الموسم المنصرم، وسجل 20 هدفا في 43 مباراة في مختلف المسابقات، وساهم بإحراز بلاده لقب النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية ولقب الدوري المحلي مع بنفيكا.