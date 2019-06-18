القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
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اقتصاد
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 02:11 م

ارتفاع الأسهم السعودية.. وهبوط لمؤشر قطر

ارتفاع الأسهم السعودية..
dostor.org/2675190

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الثلاثاء، مواصلة التعافي إثر خسائر الأسبوع الماضي عقب هجمات على ناقلات نفط في خليج عمان.

وانحسرت مخاوف المستثمرين إلى حد ما بعدما قالت طهران والرياض إنهما لا تريدان حربا، لكن التوترات في المنطقة تظل شديدة، ما قد يؤدي لتقلبات في تعاملات الأسهم.

وارتفعت البورصة السعودية 0.4% في التعاملات المبكرة اليوم، في حين نزلت بقية أسواق الأسهم الكبرى في الخليج.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم إن إيران لن تشن حربا على أي دولة، وذلك بعد يوم من نشر الولايات المتحدة مزيدا من القوات في الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المجتمع الدولي إلى اتخاذ "موقف حاسم"، لكنه قال إن المملكة لا تريد حربا.

وكسبت أسهم مصرف الراجحي 0.6 % والبنك السعودي البريطاني2.1%. ويوم الأحد استكمل الأخير الاندماج مع البنك الأول ليشكلا ثالث أكبر بنك في المملكة، لتصبح شركة واحدة مدرجة بعد موافقة الجهات التنظيمية.

وهبط مؤشر قطر 0.3% متراجعا للجلسة الرابعة على التوالي تحت ضغط الأسهم المالية. وفقد سهم بنك قطر الوطني 1.8% ومصرف قطر الإسلامي 0.4 %.

وأمس الاثنين، قالت وكالة موديز في مذكرة إن البحرين والكويت وقطر والعراق هي الأكثر تأثرا بإغلاق إيران المحتمل لمضيق هرمز.

ونفي الجيش الإيراني أمس الاثنين وقوفه وراء الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان الأسبوع الماضي وقال إنه إذا قرر إغلاق مضيق هرمز الحيوي فسيفعل ذلك على الملأ.

واستقر مؤشر أبوظبي، وكسب سهم بنك أبوظبي الأول أكبر مصارف البلاد 0.1% فقط.

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