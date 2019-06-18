"الصحة" توضح أسباب حوادث التسمم فى مصر

أكدت وزارة الصحة والسكان أن التسمم من الأسباب المؤدية للوفاة، حيث يحتل المرتبة الرابعة بعد حوادث الطرق والحروق والغرق، فى يخص الحالات الحرجة.

وكشفت الوزارة عن أسباب حوادث التسمم فى مصر والتى تختلف وفقًا للزمان والمكان والفئة العمرية والنشاط.

وأوضحت أن الحوادث تتمثل فى التسمم بالمبيدات فى الأماكن الزراعية، حالات لدغ الثعالب والثعابين بالأماكن الصحراوية، تعرض الأطفال لشرب المواد الكاوية ومنظفات المنزل، والتسمم بجرعات زائدة من الأدوية فى حالات الانتحار أو الخطأ الطبى.

وأشارت إلى أن حوادث التسمم تتمثل أيضًا فى "التسمم بغاز أول أكسيد الكربون فى فصل الشتاء، التسمم بالعقاقير المخدرة بين فئة السائقين وعمال الورش، والتسمم الغذائى بالتجمعات الطلابية، والتلوث البيئى".