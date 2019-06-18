حقائق وأرقام عن منتخب بنين قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019

تنطلق كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم في مصر، يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 24 فريقًا، وبهذه المناسبة ننشر بعض الحقائق عن فرق البطولة تتضمن سجل المشاركات السابقة ونبذة عن المدرب وأبرز لاعب والتشكيلة إضافة لسجل الفائزين باللقب.



فيما يلي حقائق عن منتخب بنين قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل.



* المشاركات السابقة:-

ثلاث مرات في 2004 و2008 و2010



* أفضل نتيجة:-

دور المجموعات



* ستلعب بنين في المجموعة السادسة مع الكاميرون وغانا وغينيا بيساو.



* المدرب:-



"ميشيل دوسوييه"

يعد دوسوييه البالغ من العمر 60 عامًا من المدربين المخضرمين في كأس الأمم إذ قاد غينيا إلى دور الثمانية في 2004 ثم عمل مساعدًا لمواطنه الفرنسي هنري ميشيل حين خسرت ساحل العاج في النهائي عام 2006 في مصر.



وفي 2010 تولى تدريب بنين في البطولة التي أقيمت في أنجولا.



عاد إلى غينيا عام 2012 عندما فشلت في تجاوز دور المجموعات ومرة أخرى في 2015 حين بلغت دور الثمانية.



وفي النسخة الأخيرة في الجابون عام 2017، تولى دوسوييه قيادة ساحل العاج التي تعثرت في الدور الأول ليقدم استقالته.



* أبرز لاعب:-

ستيف موني (24 عامًا) مهاجم ولد في بنين لكن نشأ في مونبلييه وخاض مباراته الأولى مع الفريق الفرنسي في 2014 لكنه لم يصبح أساسيًا إلا عندما أظهر قدراته التهديفية في موسم 2015-2016 أثناء إعارته إلى نيم.



وعندما ترقى هدرسفيلد تاون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في 2017 دفع النادي مبلغًا قياسيًا قدره 13 مليون يورو للتعاقد معه، وسجل هدفين في مباراته الأولى.



لكنه لم يحرز سوى هدفين في الموسم المنصرم واحتل فريقه المركز الأخير ليهبط إلى دوري الدرجة الثانية.



* تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) لشهر يونيو 2019:-

المركز 88.



* طريقة التأهل:-

احتلت المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالتصفيات خلف الجزائر لكن تقدمت على جامبيا وتوجو.



* التشكيلة:-

حراس المرمى:-

ساتورنين آلاجبي (نيور الفرنسي) فابيان فارنول (يني مالاتيا سبور التركي) شريف دين كاكبو (بوفل)



مدافعون:-

خالد أدينون (أميان الفرنسي) مويز أديليهو (ليفادياكوس اليوناني) سيدو بارازي (مولان إيزور الفرنسي) رودريج فاسينو (ايه.إس.بي.ايه.سي) إيمانويل إيمورو (كاين الفرنسي) ديفيد كيكي (رد ستار الفرنسي) جونيور سالومون (بلاتو يونايتد النيجيري) أوليفييه فيردون (سوشو الفرنسي)



لاعبو الوسط:-

جوردان أديوتي (أوزير الفرنسي) سيسي دالميدا (يوفيل تاون الإنجليزي) تيجاني عنان (اتحاد بنقردان التونسي) رودريج كوسي (الأفريقي التونسي) ماما سيبو (طولون الفرنسي) ستيفان

سيسينيون (جنشلربيرلي التركي)



مهاجمون:-

ديفيد جيجلا (نيور الفرنسي) جودل دوسو (فادوز من ليختنشتاين) ستيف موني (هدرسفيلد تاون الإنجليزي) مايكل بوتي (أضنة دميرسبور التركي) دزيري سيجبي أزانكبو (سنيتسا السلوفاكي) سيبيو سوكو (هانزا روستوك الألماني)