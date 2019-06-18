ألمانيا تدعو لتثبت هدف حيادية المناخ بحلول عام 2050 خلال القمة الأوروبية القادمة

أعربت ألمانيا عن أملها في صدورالتزام واضح من القمة الأوروبية المنتظر نهاية الأسبوع الجاري بشأن هدف حيادية المناخ بحلول عام 2050 والذي يعني إقامة اقتصاد دون انبعاثات إضافية من الغازات المسببة للاحتباس الحرارى حتى عام 2050.



وقال وزير الدولة الألماني لشؤون أوروبا ميشائل روت اليوم الثلاثاء في لوكسمبورج: "إننا نعمل على ذلك".



وأضاف: "حيادية غازات الاحتباس الحراري حتى عام 2050 تعد هدفا مميزا بالنسبة لنا... يتعين على الاتحاد الأوروبي التشجيع في النطاق العالمي أيضا"، مشددا على ضرورة أن يوفر الاتحاد الأوروبي توضيحا بأقصى سرعة ممكنة كي يتسنى لجميع المشاركين الاستعداد لهذا الهدف.



ويعني الحياد المناخي أن يتم توفير معظم الغازات الدفيئة وتعويض الباقي من خلال إعادة التشجير مثلا.



ولا يمكن تحقيق ذلك إلى عن طريق التحول من استخدام النفط والفحم والغاز إلى الطاقات المتجددة وكذلك من خلال الاستخدام الموفر للغاية للطاقة، والهدف من ذلك هو وقف الاحتباس الحراري العالمي عند نسبة 1.5%مقارنة بعصر ما قبل الصناعة، ومن ثمّ الحد من العواقب الكارثية الناتجة عن تغير المناخ.



يذكر أن فرنسا ودولا أخرى بدأت مبادرة لتثبيت الهدف حاليا لعام 2050،وترددت ألمانيا لفترة، ولكنها انضمت بعد ذلك،وتعارض بعض دول شرق أوروبا هذا التحديد.