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رياضة
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 01:22 م

حقائق وأرقام عن منتخب غانا قبل إنطلاق كأس الأمم الأفريقية 2019

منتخب غانا
منتخب غانا
وكالات
dostor.org/2675049

تنطلق كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم في مصر يوم الجمعة المقبل بمشاركة 24 فريقا، وبهذه المناسبة ننشر بعض الحقائق عن فرق البطولة تتضمن سجل المشاركات السابقة ونبذة عن المدرب وأبرز لاعب والتشكيلة إضافة لسجل الفائزين باللقب.

فيما يلي حقائق عن منتخب غانا قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل.

* المشاركات السابقة: 21 مرة في 1963 و1965 و1968 و1970 و1978 و1980 و1982 و1984 و1992 و1994 و1996 و1998 و2000 و2002 و2006 و2008 و2010 و2012 و2013 و2015 و2017

* أفضل نتيجة:-
فازت باللقب في 1963 و1965 و1978 و1982

* ستلعب غانا في المجموعة السادسة مع الكاميرون وبنين وغينيا
بيساو.

* المدرب:-
"كويسي أبياه"
هذه ثالث فترة يتولى فيها أبياه قيادة منتخب غانا، وهو مدافع دولي سابق أمضى مسيرته كلاعب مع أشانتي كوتوكو. كان ضمن التشكيلة الفائزة بلقب كأس الأمم عام 1982 رغم أنه لم يشارك في أي مباراة
بالبطولة.

قاد المدرب البالغ من العمر 58 عاما غانا للتأهل إلى كأس الأمم عام 2013 ثم كأس العالم 2014 في البرازيل لكنه أقيل بعدها.

عاد لمنصبه ليحل محل أفرام جرانت قبل عامين.

* أبرز لاعب:-
توماس بارتي (26 عاما) لاعب وسط سيراقب لاعب الوسط القوي عن كثب في مصر، ليس فقط من المنافسين بل أيضا من مجموعة كبيرة من الأندية البارزة التي تسعى للتعاقد معه وفقا لتقارير صحفية.

سيكلف أي ناد يرغب في ضمه من أتليتيكو مدريد 50 مليون يورو (56.08 مليون دولار)، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الإسباني.

كان عمر بارتي 16 عاما عندما ذهب لإسبانيا من أجل الخضوع لاختبارات، وترقى سريعا في صفوف النادي وخاض مباراته الأولى في 2013.

* تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) لشهر يونيو حزيران 2019:-
المركز 50.

* طريقة التأهل:-
تصدرت المجموعة السادسة بالتصفيات على حساب كينيا وإثيوبيا وسيراليون.

* التشكيلة:-
حراس المرمى:-
فيلكس عنان (أشانتي كوتوكو) لورنس أتي-زيجي (سوشو الفرنسي) ريتشارد أوفوري (ماريتزبيرج يونايتد الجنوب أفريقي)

مدافعون:-
لومور أجبنينو (جوزتيب سبور التركي) جوزيف أيدو (ريسنج جنك البلجيكي) جوزيف أتاماه (باشاك شهر التركي) عبد الرحمن بابا (ستاد رانس الفرنسي) جون بوي (ميتز الفرنسي) جوناثان منساه
(كولومبوس كرو الأمريكي) قاسم نوهو (هوفنهايم الألماني) أندي يادوم (ريدينج الإنجليزي)

لاعبو الوسط:-
أفري أكواه (إمبولي الإيطالي) توماس أجيبونج (هايبرنيان الإسكتلندي) كوادو أسامواه (إنترناسيونالي الإيطالي) كريستيان أتسو (نيوكاسل يونايتد الإنجليزي) أندريه أيو (فناربخشه التركي) صمويل أوسو (تشوكاريتشكي بلجراد الصربي) توماس بارتي (أتليتيكو مدريد الإسباني) مبارك واكاسو (ديبورتيفو آلافيس الإسباني)

مهاجمون:-
جوردان أيو (كريستال بالاس الإنجليزي) كاليب إيكوبان (طرابزون سبور التركي) أسامواه جيان (قيصرة سبور التركي) كوابينا أوسو (ليجانيس الإسباني)

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