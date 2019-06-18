تحرير 261 مخالفة بالمنطقة الأثرية بالجيزة

نفذت شرطة مرافق الجيزة عددًا من قرارات الإزالة بنطاق المنطقة الأثرية بالهرم، ونجحت في تحرير 261 مخالفة متنوعة.



استهدفت الحملة بقيادة اللواء دكتور مصطفي شحاتة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.



وأسفرت الحملة بنطاق المنطقة الأثرية عن ضبط 51 مخالفة في مجال البحث الجنائي تضمنت "3 خيال وجمال – 30 حالة اشتباه – 12 جزئي – 5غرامات - 2 بائع متجول- دراجة بخارية".



أما في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم رفع "85 كرسى- 11 استاند – 3 فاترينة – 40 ترابيزة – 3 ثلاجة – 5 شمسية – 3 غرزة شاي – 15 قلب شيشة – 35 سلاسل" بإجمالي 210 مخالفات.



تم تقنين الإجراءات، وتحرير المحاضر اللازمة، وأحيلت للنيابة العامة التي تولت التحقيق.