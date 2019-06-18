ضبط نصاب يستولى على أموال ضحاياه بحجة توفير تأشيرات سفر

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد من ضبط شخص بالمنيا لاتهامه بالنصب والاحتيال على شخصين عقب إيهامهما بقدرته على توفير تأشيرات لهما ولذويهما لإحدى الدول الأجنبية.



وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، تفيد بنصب مدير مكتب لتقديم الخدمات الحكومية ومقاولات وتوريد، على شخصين مقيمان بالمنيا، والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بلغ إجماليها 160 ألف جنيه، مقابل إحضار تأشيرة لهما ولذويهما لإحدى الدول الأجنبية إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.



أسفرت جهود البحث والتحري عن صحة الواقعة، ونصب واحتيال المتهم المشار إليه على المجنى عليهما والاستيلاء منهما على المبلغ المالى المشار إليه كمقدم لمبلغ 350 ألف جنيه في غضون عام 2018 تحت ذات الزعم السابق.



عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتحرى عنه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي المستولى عليه للشاكيين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.