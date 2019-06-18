حقائق وأرقام عن منتخب مالي قبل إنطلاق كأس الأمم الأفريقية 2019

تنطلق كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم في مصر يوم الجمعة المقبل بمشاركة 24 فريقا، وبهذه المناسبة ننشر بعض الحقائق عن فرق البطولة تتضمن سجل المشاركات السابقة ونبذة عن المدرب وأبرز لاعب والتشكيلة إضافة لسجل الفائزين باللقب.



فيما يلي حقائق عن منتخب مالي قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل.



* المشاركات السابقة:-

عشر مرات في 1972 و1994 و2002 و2004 و2008 و2010 و2012 و2013 و2015 و2017



* أفضل نتيجة:-

وصيفة البطل في 1972



* ستلعب مالي في المجموعة الخامسة مع تونس وأنجولا وموريتانيا.



* المدرب:-

"محمد ماجاسوبا"

كان ماجاسوبا "مدربا مؤقتا" لأكثر من عامين منذ رحيل آلان جيريس لكن مع مرور الاتحاد المحلي بأزمة، لم يتم اتخاذ قرار حول تعيين مدرب دائم حتى الآن.



وصنع المدرب البالغ من العمر 61 والقادم من نارا في شمال مالي اسمه في التدريب في زائير السابقة حيث قاد موتيما بمبي لإحراز لقب كأس أفريقيا لأبطال الكأس عام 1994.



كما تولى تدريب مازيمبي ومنتخب الكونجو الديمقراطية وعمل مع أندية في الجابون والسنغال.



* أبرز لاعب:-

موسى ماريجا (28 عاما) مهاجم سجل المهاجم الفرنسي المولد ستة أهداف في مباراتين متتاليتين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث بلغ بورتو دور الثمانية، وهي إحصائية تتناقض بشدة مع تسجيله لهدفين فقط في 18 مباراة مع مالي.



وانتقل ماريجا إلى البرتغال قبل أربع سنوات بعدما لعب في درجات الدوري الأدنى في فرنسا وعزز سمعته بتسجيل عدد كبير من الأهداف مع ماريتيمو وفيتوريا جيمارايش وبورتو.



* تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) لشهر يونيو حزيران 2019:-

المركز 62.



* طريقة التأهل:-

تصدرت المجموعة الثالثة بالتصفيات على حساب بوروندي والجابون وجنوب السودان.



* التشكيلة:-

حراس المرمى:-

جيجي ديارا (ستاد مالي) آدما كيتا (جوليبا) إبراهيم مونكورو (مازيمبي الكونجولي)



مدافعون:-

مامادو فوفانا (ميتز الفرنسي) ماساديو حيدرة (ريسنج لانس الفرنسي) يوسف كوني (ليل الفرنسي) أبو بكر كيكي كوياتي (تروا الفرنسي) فالاي ساكو (فيتوريا جيمارايش البرتغالي) هاماري تراوري (ستاد رين الفرنسي) مولا فاجي (نوتنجهام فورست الإنجليزي)



لاعبو الوسط:-

لاسانا كوليبالي (رينجرز الإسكتلندي) شيخ دوكوري (ريسنج لانس الفرنسي) أمادو حيدرة (لايبزيج الألماني) ديادي سماسيكو (سالزبورج النمساوي) آدما تراوري (سيركل بروج البلجيكي)



مهاجمون:-

خليفة كوليبالي (نانت الفرنسي) عبد الله ديابي (سبورتنج لشبونة البرتغالي) موسى جنيبو (ستاندار لييج البلجيكي) موسى دومبيا (ستاد رانس الفرنسي) سيكو كويتا (فولفسبيرجر النمساوي) موسى ماريجا (بورتو البرتغالي) آدما نياني (شارلروا البلجيكي) آدما تراوري (أورليان الفرنسي)