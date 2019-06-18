الأمم المتحدة: فرار 300 ألف مواطن من أعمال العنف بالكونغو

أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن 300 ألف مواطن فروا من أعمال العنف التي اندلعت شمال شرقي الكونغو الديمقراطية.



وأشار راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحصيلة (300 ألف) تمثل الفارين من أعمال العنف منذ مطلع شهر يونيو الجاري.



يذكر أن 50 شخصًا على الأقل قتلوا خلال الأيام القليلة الماضية في أعمال عنف وقعت في إقليم "إيتوري" بشمال شرق الكونغو الديمقراطية.



وكانت "إيتوري" مسرحًا لصراع بين مجموعتي "هيما وليندو" الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص بين عامي 1999 و2003 في هذا الإقليم الغني بالذهب المتاخم لأوغندا وجنوب السودان.