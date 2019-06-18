حقائق وأرقام عن منتخب أنجولا قبل إنطلاق كأس الأمم الأفريقية 2019

تنطلق كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم في مصر يوم الجمعة المقبل بمشاركة 24 فريقا، وبهذه المناسبة ننشر بعض الحقائق عن فرق البطولة تتضمن سجل المشاركات السابقة ونبذة عن المدرب وأبرز لاعب والتشكيلة إضافة لسجل الفائزين باللقب.



فيما يلي حقائق عن منتخب أنجولا قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل.



* المشاركات السابقة:-

سبع مرات في 1996 و1998 و2006 و2008 و2010 و2012 و2013



* أفضل نتيجة:-

دور الثمانية في 2008 و2010



* ستلعب أنجولا في المجموعة الخامسة مع تونس ومالي وموريتانيا.



* المدرب:-

"سرديان فاسيليفيتش"

كان تعيين أنجولا للمدرب الصربي البالغ من العمر 46 عاما مفاجئا في نهاية 2017. لم يمتلك سمعة كبيرة كلاعب أو مدرب باستثناء فترة كمدرب مساعد مع منتخب صربيا تحت قيادة فلاديمير بيتروفيتش.



لكن بعد قدوم المدافع السابق، الذي أمضى مسيرته كلاعب في أندية في رومانيا وقازاخستان، تأهلت أنجولا لكأس الأمم لأول مرة منذ 2013.



* أبرز لاعب:-



باستوس (27 عاما) مدافع يلعب قلب الدفاع في منتخب أنجولا منذ ثماني سنوات وخاض حوالي 50 مباراة دولية ويعود لكأس الأمم بعد مشاركته في نسخة 2013.



وكان هذا هو العام نفسه الذي انتقل فيه من لواندا إلى روستوف في روسيا حيث صنع اسما لنفسه سريعا وفاز ناديه الجديد بكأس روسيا وشارك في الدوري الأوروبي.



ودفع لاتسيو 6.5 مليون يورو (7.29 مليون دولار) للتعاقد معه في 2016 وفي الشهر الماضي كان ضمن التشكيلة التي هزمت أتلانتا 2-صفر في نهائي كأس إيطاليا.



* تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) لشهر يونيو حزيران 2019:-

المركز 123.



* طريقة التأهل:-

تصدرت المجموعة التاسعة بالتصفيات على حساب موريتانيا وبوركينا فاسو وبوتسوانا.



* التشكيلة:-

حراس المرمى: لاندو (إنتر كلوب) ندولو (ديسبورتيفو ويلا) توني كابراسا (بريميرو أجوستو)



مدافعون:-

باستوس (لاتسيو الإيطالي) برونو جاسبار (سبورتنج لشبونة البرتغالي) داني ماسونجونا (بريميرو أجوستو) إيدي أفونسو (بترو أتليتيكو) إيساك (بريميرو أجوستو) جوناثان بواتو (ريو أفي البرتغالي) بايزو (بريميرو أجوستو) ويلسون جاسبار (بترو أتليتيكو) لاعبو الوسط: جالما كامبوس (ألانيا سبور التركي) فريدي (أنطاليا سبور التركي) جيرالدو (الأهلي المصري) هيرينلسون (بترو أتليتيكو) ماكايا (بريميرو أجوستو) شو (بريميرو أجوستو) ستيلفيو (دودلانج من لوكسمبورج)



مهاجمون:-

إيفاندرو برانداو (ليشوس البرتغالي) جلسون دالا (ريو أفي البرتغالي) مابولولو (بريميرو أجوستو) ماتيوس جاليانو (بوافيستا البرتغالي) ويلسون إدواردو (سبورتنج براجا البرتغالي)