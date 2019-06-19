القاهرة : الأربعاء 19 يونيو 2019
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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 06:45 ص

ننشر الشروط الواجب توافرها فى العاملين ببنوك الدم

ننشر الشروط الواجب
فاتن خديوى
dostor.org/2675010

حددت وزارة الصحة والسكان، الاشتراطات الواجب توافرها فى الأفراد العاملين ببنوك الدم المنتشرة بالمحافظات.

وأوضحت أن الشروط تشمل أن يكون مدير بنك الدم طبيب مرخص له وحاصل على مؤهل عالي في الباثولوجيا الإكلينيكية وله مدة خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات أو طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب وله مدة خبرة فى هذا المجال لا تقل عن سبع سنوات.

وأضافت أنه يعتمد شهادات الخبرة من مجلس مراقبة عمليات الدم ومشتقاته بوزارة الصحة، مشيرة إلى ضرورة توافر فئات فنية مساعدة للمعمل وممرضات مدربات على أعمال نقل الدم.

وأكدت على ضرورة تولى الطبيب المرخص له فقط عملية نقل الدم ويحظر ذلك على الفئات المساعدة، لافتًا إلى أنه فى حالة قيام المركز بتحضير مكونات الـدم ومشتقاته لابد من تواجد ممرضة مدربة على علاج مرضى الدم تحت إشراف طبيب مختص.

وشددت على ضرورة ارتداء جميع العاملين ببنك الدم ارتداء الملابس المناسبة لعملهم.

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