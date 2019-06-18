مارتن ريم يستقيل من تدريب إستونيا بعد الهزيمة المهينة أمام ألمانيا

استقال مارتن ريم من منصب المدير الفني للمنتخب الإستوني، بعد أسبوع من الهزيمة المهينة للفريق أمام نظيره الألماني صفر / 8 في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).



وقال ريم، الذي يتولى المنصب منذ عام 2016، إنه سيقدم استقالته خلال اجتماع استثنائي للاتحاد الإستوني لكرة القدم، حسب ما أعلنه الاتحاد مساء الاثنين.



وكان المنتخب الألماني قد سحق نظيره الإستوني بثمانية أهداف نظيفة في 11 يونيو الجاري، لتظل إستونيا بدون رصيد من النقاط في المركز الأخير بالمجموعة الثالثة حيث أنها الهزيمة الثالثة خلال ثلاث مباريات خاضها بالتصفيات حتى الآن.



وتجدر الإشارة إلى أن الهزيمة هي الأكبر في مباراة رسمية في تاريخ المنتخب الإستوني.



ويخوض المنتخب الإستوني مباراته المقبلة في التصفيات في سبتمبر المقبل، حيث يواجه المنتخب البيلاروسي.