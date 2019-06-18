أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 630 جنيهًا للجرام

ارتفعت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الثلاثاء، بقيمة 3 جنيهات بمحلات الصاغة، حيث سجل سعر عيار 21 نحو 630 جنيهًا للجرام.



وأضاف ناجي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ"الدستور"، أن ارتفاع الذهب يرجع إلى صعود كبير في سعر الأوقية العالية، والتي سجلت 1354 دولارًا مقارنة بنحو 1340 دولارًا بسبب التوترات السياسية بين أمريكا وإيران على إثر الهجوم على ناقلتي نفط بخليج عمان بمنطقة الخليج.



أسعار الذهب اليوم فى مصر:

- عيار 21 سجل 630 جنيهًا للجرام.

- عيار 18 سجل 540 جنيهًا للجرام.

- عيار 24 سجل 719 جنيهًا للجرام.

- الجنيه الذهب 5040 جنيهًا.