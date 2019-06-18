"القليني" تعرض ملاحظات لجنة الدراما بالقومي للمرأة عن أعمال رمضان

قالت الدكتورة سوزان القلينى، مقررة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، إن لجنة الدراما انتهت من مراجعة الأعمال الدرامية، وتم رصد 8 أعمال درامية تصدرت فيها المرأة للبطولة النسائية.



وأشارت إلى أن صورة المرأة الإيجابية ظهرت في أكثر من مسلسل، فتم الاهتمام بالمسلسلات بمرحلة النضوج بالنسبة للمرأة من الطفولة والمراهقة والاهتمام بالمرأة في الحضر أكثر من الريف، كما لم تظهر المرأة السيناوية وهو تغافل لا يجب إغفاله، مشيدة بظهور المستوى الاقتصادي المتوسط والمنخفض للمرأة.



وأكدت أنه تلاحظ تناول عدد القضايا التي تخص المرأة في المسلسلات بصورة غير مناسبة منها الخيانة الزوجية، كما تم التركيز على عدد القضايا التي جاءت فى المرتبة الأولى العنف الأسري، وجاءت أبرز القضايا والموضوعات التي تناولتها المسلسلات ظهور قضية التحرش في أكثر من مسلسل سواء لفظي أو مادي، ظهور قضية تعدد الزوجات في أكثر من عمل درامي، ظهور قضية العنوسة في أكثر من مسلسل، فضلا عن الخيانه الزوجية.



كما استنكرت عدم مناقشة القضايا المعاصرة للمرأة والتي نتج عنها تغيير القانون، ولا يوجد انعكاس لقضايا تمكين المرأة التي تعمل عليها الكثير من أجهزة الدولة.