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رياضة
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 01:03 م

حقائق وأرقام عن منتخب تونس قبل إنطلاق كأس الأمم الأفريقية 2019

حقائق وأرقام عن منتخب
وكالات
dostor.org/2674984

تنطلق كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم في مصر يوم الجمعة المقبل بمشاركة 24 فريقا، وبهذه المناسبة ننشر بعض الحقائق عن فرق البطولة تتضمن سجل المشاركات السابقة ونبذة عن المدرب وأبرز لاعب والتشكيلة إضافة لسجل الفائزين باللقب.

فيما يلي حقائق عن منتخب تونس قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل.

*‭ ‬المشاركات السابقة:-
18 مرة في 1962 و1963 و1965 و1978 و1982 و1994 و1996 و1998 و2000 و2002 و2004 و2006 و2008 و2010 و2012 و2013 و2015 و2017

* أفضل نتيجة:-
فازت باللقب 2004

* ستلعب تونس في المجموعة الخامسة مع مالي وأنجولا وموريتانيا.

* المدرب:-

"آلان جيريس"
يشارك المدرب الفرنسي في كأس الأمم للمرة الخامسة بعدما قاد الجابون في 2010 ومالي في 2012 والسنغال في 2015 ومالي مرة أخرى قبل عامين.

كما تولى تدريب أندية في المغرب وقاد تولوز الفرنسي إضافة لفترة قصيرة مع باريس سان جيرمان.

وشهرة جيريس أكبر كلاعب حيث كان ضمن خط وسط فرنسا القوي الذي ضم ميشيل بلاتيني والذي بلغ قبل نهائي كأس العالم في المكسيك عام 1986.

* أبرز لاعب:-
وهبي الخزري (28 عاما) مهاجم بعد فترة بائسة في سندرلاند، استعاد الخزري لمسته وقدراته الكبيرة ويدخل البطولة بعد موسم جيد مع سانت إيتيين.

وسيرتدي شارة قيادة تونس مرة أخرى بعد أن قادها في كأس العالم في روسيا العام الماضي مع اقترابه من مباراته الدولية رقم 50.

وولد الخزري في فرنسا ولعب لمنتخبها تحت 21 عاما لكن والديه ينحدران من تونس.

* تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) لشهر يونيو حزيران 2019:-
المركز 25‬.

* طريقة التأهل:-
تصدرت تونس المجموعة العاشرة بالتصفيات على حساب مصر والنيجر وسوازيلاند.

* التشكيلة:-

حراس المرمى:-
فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي) معز حسن (نيس الفرنسي) معز بن شريفية (الترجي) مدافعون: ياسين مرياح (أولمبياكوس اليوناني) محمد دراجر (بادربورن الألماني) رامي البدوي (الفيحاء السعودي) ديلان برون (جنت البلجيكي) أسامة الحدادي (ديجون الفرنسي) أيمن بن محمد (الترجي) وجدي كشريدة (النجم الساحلي) نسيم هنيد (الصفاقسي)

لاعبو وسط:-
إلياس السخيري (مونبلييه الفرنسي) فرجاني ساسي (الزمالك المصري) يوسف المساكني (أوبين البلجيكي) كريم العواضي (النجم الساحلي) غيلان الشعلالي وأنيس البدري (الترجي) نعيم السليطي (ديجون الفرنسي) مارك اللمطي (باير ليفركوزن الألماني) بسام الصرارفي (نيس الفرنسي)

مهاجمون:-
طه ياسين الخنيسي (الترجي) فراس شواط (الصفاقسي) وهبي الخزري (سانت إيتيين الفرنسي)

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