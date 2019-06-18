هواوي تقرّ بخسارة "مليارية" جراء العقوبة الأمريكية

توقعت شركة "هواوي" الصينية، أن تتراجع مداخيلها بمليارات الدولارات، خلال العام الجاري، من جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومي الأمريكي.



ورجحت شركة "هواوي" التي حققت نجاحا مبهرا في السنوات الأخيرة، أن تتراجع مداخيلها إلى 100 مليار دولار، في 2019، بينما وصل الرقم إلى 107 مليارات دولار في العام الماضي.



وجاءت التوقعات على لسان مؤسس شركة "هواوي" ومديرها التنفيذي، رين شينجفاي، خلال مشاركته في حدث تقني، يوم الإثنين.



وفي أبريل الماضي، ذكرت شركة "هواوي" أن عائداتها ارتفعت بنسبة 39 في المئة خلال الربع الأول من العام.



وانتقد مسؤول الشركة الصينية، العقوبات الأميركية التي أدرجت "هواوي" ضمن القائمة السوداء، ومنعت الشركات الأمريكية من إمدادها بالتكنلوجيا، بسبب مخاوف الأمن القومي الأمريكي.



ومنعت واشنطن، الشركات الأمريكية، من بيع برامج تقنية وشرائح صغرى تعتمد عليها "هواوي" في صناعة الهواتف الذكية وأجهزة أخرى.



وبحسب موقع "وايرد"، من المرجح أن تصل تكلفة هذا الحظر الأمريكي إلى 30 مليار دولار، خلال عامي 2019 و2020.



وفي غضون ذلك، تراجعت مبيعات هاتف "هواوي" خارج الصين، بنسبة أربعين في المئة، خلال الشهر الماضي، وذكر المسؤول الصيني أنه لا يلوم الشركات الأمريكية، فيما يحصل، وإنما الساسة الأمريكيين.