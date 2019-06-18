القاهرة : الخميس 20 يونيو 2019
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الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 01:02 م

الأرصاد: طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء غدًا.. والعظمى بالقاهرة 39

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2674979

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على باقي الأنحاء.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 24 39
شبين الكوم 23 38
طنطا 23 37
دمنهور 23 35
الإسكندرية 23 32
بلطيم 23 32
مطروح 21 31
السلوم 20 32
سيوة 24 41
بورسعيد 24 30
دمياط 24 29
الزقازيق 23 38
الإسماعيلية 24 38
السويس 25 38
العريش 21 33
رفح 21 33
رأس سدر 26 39
نخل 19 38
نويبع 26 34
طابا 24 36
كاترين 17 32
الطور 26 40
شرم الشيخ 26 38
الغردقة 27 39
مرسى علم 26 38
الفيوم 24 40
بنى سويف 24 40
المنيا 25 41
أسيوط 25 42
سوهاج 26 42
قنا 26 42
الأقصر 27 42
أسوان 28 43
أبو سمبل 28 41
الوادي الجديد 24 43
شلاتين 25 36
أبو رماد 25 35
حلايب 27 34
رأس حدربة 27 34

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى
مكة المكرمة 29 43
المدينة 27 42
الرياض 30 44
المنامة 33 40
أبوظبي 30 41
الدوحة 35 44
الكويت 31 45
دمشق 15 32
بيروت 24 28
عمان 16 30
القدس 18 29
غزة 20 29
بغداد 26 41
مسقط 32 38
صنعاء 16 30
الخرطوم 29 42
طرابلس 21 28
تونس 17 31
الجزائر 19 25
الرباط 13 24
نواكشوط 25 34

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى
أنقرة 15 28
إسطنبول 22 30
إسلام آباد 24 38
نيودلهي 27 37
جاكرتا 24 32
بكين 22 33
كوالالمبور 24 32
طوكيو 19 27
أثينا 20 30
روما 16 30
باريس 14 24
مدريد 15 29
برلين 18 30
لندن 12 19
مونتريال 16 26
موسكو 15 27
نيويورك 18 23
واشنطن 20 28

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