إحباط تهريب 1100 كرتونة ألعاب نارية بميناء الدخيلة

نجحت الأجهزة الأمنية بجمارك ميناء الدخيلة بالإسكندرية في إحباط محاولة تهريب شحنة ألعاب نارية محظور استيرادها طبقًا لقانون الأسلحة والذخائر لخطورتها على صحة المواطنين والأمن العام.



البداية عندما وردت لرجال الجمارك تفيد باعتزام شركة استيراد وتصدير إدخال أصناف ممنوعة ضمن مشمول شحنة مستلزمات إنتاج داخل حاوية 40 قدمًا قادمة من الصين.



وكشفت لجنة جمركية وأمنية عند فتح الحاوية بعد الحصول على أذن من النيابة العامة، عن وجود 1100 كرتونة تحوي شماريخ وألعاب نارية أنواع وأحجام مختلفة.



قرر رئيس الإدارة المركزية الجمارك الدخيلة، التحفظ على المضبوطات وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية وتفريغ شحنة الألعاب النارية بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية وإدارة البحث الجنائي بميناء الإسكندرية.