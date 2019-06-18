"كازابلانكا" يحطم أرقام الإيرادات القياسية ويقترب من 50 مليون جنيه

كشف المنتج وليد منصور عن إيرادات فيلمه السينمائي الجديد "كازابلانكا"، الذي يعرض في دور السينما منذ أيام عيد الفطر الماضي، وتخطى الأرقام القياسية في تاريخ السينما المصرية.



وقال "منصور"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الفيلم حقق أمس الإثنين إيرادات وصلت إلى مليون و600 ألف جنيه، وبالأرقام منذ أول أيام عيد الفطر وصلت الإيرادات إلى 49 مليون جنيه مقتربًا من المليون الخمسين.



"كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة تالنت برودكشن وليد منصور وسينرجى فيلمز والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش، وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.