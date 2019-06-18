حقائق وأرقام عن منتخب ناميبيا قبل إنطلاق كأس الأمم الأفريقية 2019

تنطلق كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم في مصر يوم الجمعة المقبل بمشاركة 24 فريقا، وبهذه المناسبة ننشر بعض الحقائق عن فرق البطولة تتضمن سجل المشاركات السابقة ونبذة عن المدرب وأبرز لاعب والتشكيلة إضافة لسجل الفائزين باللقب.



فيما يلي حقائق عن منتخب ناميبيا قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل.



* المشاركات السابقة:-

مرتان في 1998 و2008



* أفضل نتيجة:-

دور المجموعات



* ستلعب ناميبيا في المجموعة الرابعة مع ساحل العاج والمغرب وجنوب أفريقيا.



* المدرب:-

"ريكاردو مانيتي"

ربما يبدو اسم مانيتي إيطاليا لكنه ولد في ناميبيا وأمضى أغلب مسيرته كلاعب في جنوب أفريقيا المجاورة حيث فاز بالدوري مع سانتوس ومقره كيب تاون.



بدأ مشواره التدريبي بمجرد الاعتزال، وعمل في البداية مع أندية في وندهوك ثم مع منتخب ناميبيا تحت 20 عاما ويتولى تدريب المنتخب الأول منذ 2013.



وسيكون المدرب البالغ من العمر 44 عاما ضمن مجموعة المدربين الأصغر سنا في البطولة التي تستضيفها مصر.



* أبرز لاعب:-

"رايان نيامبي" (21 عاما) ظهير نشأ في إنجلترا منذ كان عمره تسعة أعوام وشارك في مباراته الدولية الأولى الأسبوع الماضي فقط ضمن الاستعدادات للنهائيات.



يعد نيامبي واحدا من لاعبين اثنين فحسب يلعبان في أوروبا في تشكيلة ناميبيا، وأمضى بالفعل ثلاثة مواسم مع بلاكبيرن روفرز بعد انضمامه لأكاديمية النادي وعمره 13 عاما. وفي أبريل نيسان وقع عقدا لمدة عامين إضافيين مع النادي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.



ولد نيامبي في كاتيما موليلو التي تقع على الحدود الشمالية مع زامبيا.



* تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) لشهر يونيو حزيران 2019:-

المركز 113.



* طريقة التأهل:-

احتلت المركز الثاني في المجموعة 11 بالتصفيات خلف غينيا بيساو لكن تقدمت على موزامبيق وزامبيا.



* التشكيلة:-

حراس المرمى: لويد كازابوا (مكابي الجنوب أفريقي) ماكس مبايفا (لامونتفيل جولدن اروز الجنوب أفريقي) راتاندا مبازوفارا (أفريكان ستارز)



مدافعون:-

تشارلز هامبيرا (تورا ماجيك) ريان هاناموب (جومو كوزموس الجنوب أفريقي) دينزل هاوسب (هايلاندز بارك الجنوب أفريقي) لاري هورايب (باروكا الجنوب أفريقي) إيفان كامبريبا (أفريكان ستارز) رايان نيامبي (بلاكبيرن روفرز الإنجليزي)



لاعبو الوسط:-

دينامو فريدريكس (بلاك أفريكا) أنانياس جيبهاردت (تورا ماجيك) ديون هوتو (بيدفست ويتس) أبسالوم ليمبوندي (تايجرز) جوسلين كاماتوكا (كيب أومويا يونايتد الجنوب أفريقي) رونالد كتجيجيري ومارسيل باباما (أفريكان ستارز) ويلي ستيفانوس وبيتروس شيتمبي (لوساكا ديناموز الزامبي)



مهاجمون:-

إيساسكار جوريراب (لايف فايترز) إيتامونوا كيمويني (داير داوا سيتي الإثيوبي) بيتر شالوليلي (هايلاندز بارك الجنوب أفريقي) بنسون شيلونجو (الإسماعيلي المصري) مانفريد شتاركه (كارل

تسايس ينا الألماني)