القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
09:06 ص

القصة الكاملة لقتل عامل لزوجته بدافع الشرف في الإسكندرية
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
رياضة
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 12:58 م

حقائق وأرقام عن منتخب ناميبيا قبل إنطلاق كأس الأمم الأفريقية 2019

منتخب ناميبيا
منتخب ناميبيا
وكالات
dostor.org/2674969

تنطلق كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم في مصر يوم الجمعة المقبل بمشاركة 24 فريقا، وبهذه المناسبة ننشر بعض الحقائق عن فرق البطولة تتضمن سجل المشاركات السابقة ونبذة عن المدرب وأبرز لاعب والتشكيلة إضافة لسجل الفائزين باللقب.

فيما يلي حقائق عن منتخب ناميبيا قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل.

* المشاركات السابقة:-
مرتان في 1998 و2008

* أفضل نتيجة:-
دور المجموعات

* ستلعب ناميبيا في المجموعة الرابعة مع ساحل العاج والمغرب وجنوب أفريقيا.

* المدرب:-
"ريكاردو مانيتي"
ربما يبدو اسم مانيتي إيطاليا لكنه ولد في ناميبيا وأمضى أغلب مسيرته كلاعب في جنوب أفريقيا المجاورة حيث فاز بالدوري مع سانتوس ومقره كيب تاون.

بدأ مشواره التدريبي بمجرد الاعتزال، وعمل في البداية مع أندية في وندهوك ثم مع منتخب ناميبيا تحت 20 عاما ويتولى تدريب المنتخب الأول منذ 2013.

وسيكون المدرب البالغ من العمر 44 عاما ضمن مجموعة المدربين الأصغر سنا في البطولة التي تستضيفها مصر.

* أبرز لاعب:-
"رايان نيامبي" (21 عاما) ظهير نشأ في إنجلترا منذ كان عمره تسعة أعوام وشارك في مباراته الدولية الأولى الأسبوع الماضي فقط ضمن الاستعدادات للنهائيات.

يعد نيامبي واحدا من لاعبين اثنين فحسب يلعبان في أوروبا في تشكيلة ناميبيا، وأمضى بالفعل ثلاثة مواسم مع بلاكبيرن روفرز بعد انضمامه لأكاديمية النادي وعمره 13 عاما. وفي أبريل نيسان وقع عقدا لمدة عامين إضافيين مع النادي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

ولد نيامبي في كاتيما موليلو التي تقع على الحدود الشمالية مع زامبيا.

* تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) لشهر يونيو حزيران 2019:-
المركز 113.

* طريقة التأهل:-
احتلت المركز الثاني في المجموعة 11 بالتصفيات خلف غينيا بيساو لكن تقدمت على موزامبيق وزامبيا.

* التشكيلة:-
حراس المرمى: لويد كازابوا (مكابي الجنوب أفريقي) ماكس مبايفا (لامونتفيل جولدن اروز الجنوب أفريقي) راتاندا مبازوفارا (أفريكان ستارز)

مدافعون:-
تشارلز هامبيرا (تورا ماجيك) ريان هاناموب (جومو كوزموس الجنوب أفريقي) دينزل هاوسب (هايلاندز بارك الجنوب أفريقي) لاري هورايب (باروكا الجنوب أفريقي) إيفان كامبريبا (أفريكان ستارز) رايان نيامبي (بلاكبيرن روفرز الإنجليزي)

لاعبو الوسط:-
دينامو فريدريكس (بلاك أفريكا) أنانياس جيبهاردت (تورا ماجيك) ديون هوتو (بيدفست ويتس) أبسالوم ليمبوندي (تايجرز) جوسلين كاماتوكا (كيب أومويا يونايتد الجنوب أفريقي) رونالد كتجيجيري ومارسيل باباما (أفريكان ستارز) ويلي ستيفانوس وبيتروس شيتمبي (لوساكا ديناموز الزامبي)

مهاجمون:-
إيساسكار جوريراب (لايف فايترز) إيتامونوا كيمويني (داير داوا سيتي الإثيوبي) بيتر شالوليلي (هايلاندز بارك الجنوب أفريقي) بنسون شيلونجو (الإسماعيلي المصري) مانفريد شتاركه (كارل
تسايس ينا الألماني)

اقرأ أيضًا
منذ 7 شهر

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا - كول كورة

الآن

رئيس بيلاروسيا: مصر شهدت تقدمًا كبيرًا فى عهد السيسى

مصادر تنفى سرقة مسامير أعمدة كوبرى روض الفرج

إحالة 7 مسئولين بـ"التأمين الصحي" للمحاكمة

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

ads
ads
الأكثر قراءة

نموذج اجابة امتحان الأحياء للصف الثالث الثانوي 2019

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

مصادر تنفى سرقة مسامير أعمدة كوبرى روض الفرج

النائب العام يعلن تفاصيل وفاة محمد مرسي

ألبومات الصور

خروج طلاب الثانوية العامة العلمي بعد انتهاء امتحان الديناميكا

القوى الوطنية الليبية تدعم القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب

مصر وغينيا الشوط الثانى

مصر وغينيا الشوط الأول

رياضة

ملف مونديال قطر 2022 يضع بلاتيني في قفص الاتهام

حقائق وأرقام عن منتخب بنين قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019

حقائق وأرقام عن منتخب غانا قبل إنطلاق كأس الأمم الأفريقية 2019

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

نموذج اجابة امتحان الأحياء للصف الثالث الثانوي 2019

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

مصادر تنفى سرقة مسامير أعمدة كوبرى روض الفرج

النائب العام يعلن تفاصيل وفاة محمد مرسي

الرئيس نيوز

"الحركة الوطنية": لابد من الغاء قرار "المصانع المؤهلة للتصدير" لأنه يسهِّل الاحتكار

تصعيد جديد: إيران تعلن تفكيك شبكة جاسوسية تتبع الاستخبارات الأميركية

رئيس لجنة الإسكان: تعديلات الإيجار القديم لغير السكنى لاتزال "مقترحاً برلمانياً"

لهذه الأسباب تغيب الملكة اليزابيث عن مراسم تعميد الأمير الصغير

كيف تتجه مصر إلى تصدير العقارات؟

كشكول

بالصور.. بدء المقابلات الشخصية بالمدارس المصرية اليابانية

تعرف على شروط التقديم بمدرسة الضبعة النووية

بدء تصحيح العينة العشوائية لـ"الأحياء"

"التعليم": إجراء تعديلات بنموذج إجابة "أحياء لغات" الثانوية

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يتفقد لجان الثانوية بمجمع سموحة

الأمصار

رئيس وزراء بيلاروسيا يشيد بخطوات اصلاح الاقتصاد المصري

نادال يستعد لمنافسات بطولة ويمبلدون للتنس

الدفاع الأمريكية: واشنطن تدرس فرض عقوبات مالية على شركات تركية

الاتحاد الأوروبي: ننتظر صدور التقارير الرسمية بشأن التزام إيران بالاتفاق النووي

صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

دراسة: حسابك على "فيسبوك" قد يكشف مشاكلك الصحية

قراءة في كتاب "أنا بخير" للياباني ريوهو أوكاوا

روسيا تطلق الفيزا الإلكترونية فى 2021

الصحة

أمراض قد تصيبك عند نقص بعض الفيتامينات.. تعرف عليها

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎