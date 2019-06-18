القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
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09:29 ص

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10:55 م

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07:28 م

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03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
09:06 ص

القصة الكاملة لقتل عامل لزوجته بدافع الشرف في الإسكندرية
08:34 م

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أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

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رياضة
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 12:58 م

فيديو.. CNE توفر أجهزة لمشاهدة كأس أمم أفريقيا 2019 دون تشفير

فيديو.. CNE توفر
dostor.org/2674968

يترقب عشاق الساحرة المستديرة "كرة القدم" انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 فى مصر، والمقرر لها الجمعة 21 من الشهر الجاري.

ولضمان استقبال جميع المباريات دون تشفير أو اشتراك، قررت شركة CNE طرح وحدات توليف استقبال البث الأرضي الرقمي، لدى الموزعين المعتمدين، ليتمكن المشاهدون من متابعة المباريات بسهولة.

ويتوفر الجهاز حاليا، لدى الموزعين المعتمدين، وحدات توليف إستقبال البث الأرضي الرقمي لأجهزة التليفزيون غير المجهز بوحدة التوليف الرقمى، بسعر بيع 474 جنيه للوحدة الواحدة شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وتتميز وحدات توليف استقبال البث الأرضي الرقمى بأنها تدعم إستقبال البث الرقمى الحديث DVBT/DVBT2، وإمكانية استقبال البث الرقمى الأرضى بجودة الـ HD، كما أنها مزودة بمخرج HDMI وكابل HDMI مجاناً، ومزودة أيضاً بمخرج USB لتحديث السوفت وير مستقبلا.

كما أن وحدات توليف استقبال البث الأرضي الرقمي مزودة بمخرج MINI A/V وكابل A/V مجانا، ووحدة تغذية 12V، كما تحتوى على وحدة ريموت كنترول للتحكم، وضمان لمدة عام ضد عيوب الصناعة.

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