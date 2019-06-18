بدء قمة السيسى ونظيره البيلاروسي لبحث توسيع التعاون المشترك

بدأ أعمال القمة المصرية البيلاروسية بالقصر الجمهورى بالعاصمة مينسك، منذ قليل، بعقد جلسة ثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البيلاروسى إلكسندر لوكاشينكو، لبحث توسيع التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات.



وبدأت جلسة المباحثات الثنائية بكلمة ترحيب من الرئيس البيلاروسى بزيارة الرئيس السيسى، مشيدًا بالعلاقات المتنامية مع مصر، مؤكدا أن هذه الزيارة ستنقل هذه العلاقات إلى آفاق جديدة في المستقبل.



ومن جهته، وجه الرئيس السيسى الشكر لنظيره البيلاروسى على حسن الضيافة وتنظيم الزيارة، معربًا عن أمله فى توسيع التعاون المستقبلي بين البلدين، وقال إن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة لتعزيز هذا التعاون.



ومن المقرر أن تعقب المباحثات الثنائية جلسة موسعة تضم وفدي البلدين، ثم يعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا لإعلان نتائج المباحثات.