جرينبلات يكشف موعد الإعلان عن "صفقة القرن"

قال المبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، إن المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في البحرين الأسبوع المقبل يعتبر الجزء الأول من خطة السلام الأمريكية المعروفة "صفقة القرن".



وأكد جرينبلات على طبيعة "المؤتمر" باعتباره سياسي، وأكد أنه منذ أن اختارت السلطة الفلسطينية مقاطعة القمة، فلن تتم دعوة مسؤولي الحكومة الإسرائيلية أيضًا، ولن تتم دعوة قادة العالم الآخرين أو وزراء خارجية من دول أخرى.



وأضاف جرينبلات: "بدون وجود السلطة الفلسطينية في المؤتمر، فإن وجود الحكومة الإسرائيلية هناك يجعله أكثر سياسية، حيث سيتم تمثيل رجال الأعمال الإسرائيليين هناك".



وشدد على أن المؤتمر سيكون "اهدار فرصة هامة" للفلسطينيين بعدم حضورهم، لكنه قال إن "التركيز الحالي هو على جذب المستثمرين والبحث عن المانحين لبناء الاقتصاد الفلسطيني مع حشد ردود الفعل".



وأضاف جرينبلات "المؤتمر ليس مجرد سلام اقتصادي، ولا يعتبر رشوة للفلسطينيين"، مضيفًا "أن المرحلة الثانية من خطة السلام ستتعامل مع القضايا السياسية".



وأشار جرينبلات إن إدارة ترامب ستقرر موعد الاعلان عن "خطة السلام" الأمريكية، بعد المؤتمر الاقتصادي في البحرين، مما يشير إلى أنها ستكون تقريبًا في شهر نوفمبر بسبب الانتخابات الإسرائيلية في 17 سبتمبر.