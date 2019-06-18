القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
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الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 11:37 ص

اليوم.. "تضامن البرلمان" تناقش تعديلات قانون الطفل

الدكتور عبدالهادى
الدكتور عبدالهادى القصبى،
كريمة أبو زيد
dostor.org/2674774

تناقش لجنة التضامن الاجتماعى والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة ورئيس ائتلاف دعم مصر زعيم الأغلبية البرلمانية، مشروع القانون المقدم من النائبة كارولين ماهر، و60 نائبًا بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة والصحة والتشريعية والدستورية بالمجلس.

كما تناقش اللجنة في ذات اجتماعها اليوم، مشروع القانون المقدم من النائبة كارولين ماهر بشأن تعديل أحكام قانون التضامن الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة القوى العاملة بالمجلس.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة مناقشة مشروعى القانون خلال اجتماعاتها الفترة المقبلة، تمهيدًا للانتهاء منهما وعرضهما على الجلسة العامة.

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