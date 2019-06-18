إنجازات منتخب مدغشقر قبل انطلاق أمم افريقيا 2019

تنطلق كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم في مصر يوم الجمعة المقبل بمشاركة 24 فريقا، وبهذه المناسبة ننشر بعض الحقائق عن فرق البطولة تتضمن سجل المشاركات السابقة ونبذة عن المدرب وأبرز لاعب والتشكيلة إضافة لسجل الفائزين باللقب.



فيما يلي حقائق عن منتخب مدغشقر قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل.



* المشاركات السابقة: لم تشارك من قبل



* ستلعب مدغشقر في المجموعة الثانية مع نيجيريا وبوروندي وغينيا.



* المدرب: نيكولا ديبوي

يتولى ديبوي تدريب منتخب مدغشقر وأيضا نادي فليري المنافس في دوري الدرجة الرابعة الفرنسي وقاد مدغشقر للتأهل لكأس الأمم لأول مرة عقب تعيينه منذ ما يزيد على عامين.



وكان ديبوي لاعبا في فرق للهواة في فرنسا وبدأ مسيرته التدريبية كلاعب ومدرب في نادي إيزور.



* أبرز لاعب: جيريمي موريل (35 عاما) مدافع في نهاية مسيرته التي شارك خلالها في أكثر من 100 مباراة مع أولمبيك مرسيليا وأولمبيك ليون، استغل موريل فرصة اللعب الدولي مع مدغشقر.



وأعلن موريل العام الماضي، عندما بدا تأهل مدغشقر مؤكدا، أنه متاح للمشاركة مع الفريق. وولد والده في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.



وموريل هو اللاعب الكبير الوحيد في التشكيلة المليئة بلاعبين ولدوا في فرنسا لأصول من مدغشقر.



* تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) لشهر يونيو حزيران 2019:

المركز 108.



* طريقة التأهل: احتلت المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف السنغال لكن متقدمة على غينيا الاستوائية والسودان.



* التشكيلة:

حراسة المرمى: ميلفن أندريان (مارتيج الفرنسي) إبراهيما دابو (سانت بييرواز من جزيرة ريونيون) جان ديودون راندرياناسولو (كنابس سبور).



مدافعون: ديميتري كالوان (ليزيربييه الفرنسي) توماس فونتين (ستاد رانس الفرنسي) رومان ميتانير (مينيسوتا يونايتد الأمريكي) جيروم مومبريس (جرينوبل الفرنسي) جيريمي موريل (أولمبيك ليون الفرنسي) مامي جيرفيه راندرياناريسوا وباسكال رازاكاننتاينا (سانت

بييرواز من جزيرة ريونيون).



لاعبو الوسط: إبراهيم صمويل أمادا (مولودية الجزائر) أنيسيه أندرياننتيناينا (لودوجورتس البلغاري) أندرياميرالدو أندرياناريمانانا (كايزر تشيفز الجنوب أفريقي) ماركو إيليمهاريتا (شارلروا البلجيكي) لالينا نومنجاناهار (باريس الفرنسي) جان راكوتواريسوا (فوسا جونيورز) رايان رافيلوسون (تروا الفرنسي).



مهاجمون: كارولوس أندرياماتسينورو (العدالة السعودي) فانيفا إيما أندرياتسيما (كليرمون الفرنسي) وليام جرو (فيتريه الفرنسي) نجيفا راكوتوهاريملالا (ساموت ساكون التايلاندي) باولين فوافي (مصر للمقاصة المصري)



