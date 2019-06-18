مجلس الدولة ينظم ندوة للتحكيم التجاري الدولي.. السبت

أعلن مركز الدراسات والبحوث القضائية، موافقة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، على عقد ندوة بعنوان "تعريف بتاريخ وقواعد التحكيم الخاصة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي".



وقال المتحدث بالندوة الدكتور إسماعيل سليم مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، إنها سوف تعقد السبت المقبل، بقاعة المؤتمرات بالمجلس.



وأضاف أنه سوف يتم إلقاء الضوء على تاريخ المركز على مدار أربعين عامًا، وكذلك شرح لأهم قواعد التحكيم الخاصة بالمركز، والإشارة إلى الأنشطة والخدمات على المستويات العربي والإفريقي والدولي.



وتناقش الندوة التكامل بين قضاء مجلس الدولة ومركز القاهرة الإقليمي، والفوائد الاقتصادية من جعل القاهرة قبلة للتحكيم الدولي والإقليمي أسوة بباريس ولندن.