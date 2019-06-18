القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
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صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
09:06 ص

القصة الكاملة لقتل عامل لزوجته بدافع الشرف في الإسكندرية
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

رياضة
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 11:24 ص

موعد مباراة قطر وكولومبيا في كوبا أمريكا 2019

موعد مباراة قطر وكولومبيا
dostor.org/2674740

تقام مباراة قطر وكولومبيا ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية من دور مجموعات كوبا أمريكا 2019 على ملعب المورمبي.

وتذاع مباراة قطر وكولومبيا يوم الأربعاء 19 يونيو 2019 في تمام الساعة 11 ونصف بتوقيت القاهرة و12 ونصف صباح الخميس بتوقيت السعودية

موعد مباراة قطر وكولومبيا
21.30 بتوقيت لندن
22.30 بتوقيت المغرب
22.30 بتوقيت تونس
22.30 بتوقيت الجزائر
23.30 بتوقيت مصر
23.30 بتوقيت السودان
00.30 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة
00.30 بعد منتصف الليل بتوقيت بغداد والدوحة ودمشق.

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