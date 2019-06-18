موعد مباراة قطر وكولومبيا في كوبا أمريكا 2019

تقام مباراة قطر وكولومبيا ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية من دور مجموعات كوبا أمريكا 2019 على ملعب المورمبي.



وتذاع مباراة قطر وكولومبيا يوم الأربعاء 19 يونيو 2019 في تمام الساعة 11 ونصف بتوقيت القاهرة و12 ونصف صباح الخميس بتوقيت السعودية



موعد مباراة قطر وكولومبيا

21.30 بتوقيت لندن

22.30 بتوقيت المغرب

22.30 بتوقيت تونس

22.30 بتوقيت الجزائر

23.30 بتوقيت مصر

23.30 بتوقيت السودان

00.30 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة

00.30 بعد منتصف الليل بتوقيت بغداد والدوحة ودمشق.

