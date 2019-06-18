إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالغردقة

أصيب أربعة أشخاص، الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 40 بطريق "الغردقة - رأس غارب"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام.



تلقت غرفة عمليات النجدة بالبحر الأحمر، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 40 بطريق "الغردقة- رأس غارب" فانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، وتم إجراء المعاينة اللازمة.



وتحركت سيارات الإسعاف تجاه الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وأكد مصدر طبي لـ"الدستور"، أن الإصابات بالغة الخطورة حيث جاءت الحالات ما بين نزيف داخلي وكسر في العمود الفقري، وغيبوبة واشتباه في كسر بالضلوع، وجارِ تلقيهم العلاج.