الجيش الإسرائيلي: الإنذار على الحدود مع لبنان "كاذب"

أعلن الجيش الإسرائيلي أن انطلاق صافرات الإنذار شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان قبل قليل "كاذب".



وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع تويتر: "متابعةً للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في بلدة ديشون في الجليل.. الحديث يدور عن إنذار كاذب".



وكان المتحدث قد ذكر، قبل قليل، أنه تم "إطلاق صافرات الإنذار في بلدة ديشون في الجليل"، وأشار إلى أن "التفاصيل قيد الفحص".



وكان الجيش الإسرائيلي بدأ، أمس الأول الأحد، تمرينا عسكريا واسع النطاق في مناطق مختلفة من بينها الأغوار والجليل الأعلى ومدينة نهاريا وبحيرة طبريا وهضبة الجولان، وقال إنه من المتوقع أن يستمر حتى الخميس.



وكان الجيش قد ذكر أنه ستُلاحظ خلال التمرين حركة ناشطة للمركبات العسكرية والطائرات الحربية والمروحية والنقل وطائرات أخرى، كما ستُسمع الصافرات في عدة قواعد عسكرية.