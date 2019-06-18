القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
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الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 11:21 ص

مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة عن حياة العالم "علي مشرفة"

الدكتور مصطفى الفقي،
الدكتور مصطفى الفقي،
هبه عويضه
dostor.org/2674734

يفتتح مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور مصطفى الفقي، ندوة بعنوان "علي مشرفة.. رائد النهضة العلمية"، وذلك الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2019 بمكتبة الإسكندرية.

وتدور محاور الندوة حول حياة العالم المصري النابغة الدكتور علي مصطفى مشرفة الزاخرة بالأبحاث العلمية الغزيرة في مجال الفيزياء والرياضيات التطبيقية، والإضافات القيمة وغير المسبوقة في هذا المضمار والتي سبق بها إيقاع عصره، ما أكسبه مكانة متفردة ليس على المستوي الوطني فحسب بل على مستوى العالم، وذلك بشهادة جهابذة علماء العالم وقتذاك.

ويأتي انعقاد الندوة في توقيت دقيق تقف فيه مصر على أعتاب وثبة تعليمية وعلمية من شأنها تحقيق طفرة في مسيرة التعليم في كل مراحله، بما يسمح بالتنشئة المتواصلة لأجيال جديدة من العلماء تمكن مصر من خوض سباق البحث العلمي المتجدد والمشاركة في ركب التطورات العلمية والتكنولوجية المتلاحقة، ويطل الدكتور علي مشرفة في الذاكرة المعارفية المصرية نموذجًا متفردًا لشخصية علمية تنويرية بارزة تحفز الأجيال الشابة من علمائنا على الاقتداء بها واقتفاء آثارها لربط نجاحات الماضي بإرادة الحاضر وطموحات مستقبل جديد واعد.

ويتم في سياق الندوة تكريم الدكتورة سلوى علي مشرفة، كريمة العالم الراحل وأستاذة الكيمياء في المركز القومي للبحوث، والدكتور عادل مشرفة الأستاذ المتفرغ في الرياضيات التطبيقية بكلية العلوم بجامعة القاهرة، لإهدائهما مكتبة الاسكندرية مجموعة قيمة من مؤلفات الدكتور مشرفة ومذكرات بخط يده، والعديد من الوثائق والأوراق الشخصية الخاصة به.

كما تنظم المكتبة على هامش الندوة معرضًا مصغرًا يضم بعضًا من تلك المتعلقات النادرة.

وتشهد الندوة أيضًا تكريم المجموعة الفنية التي أعدت العمل الدرامي: "مشرفة.. رجل من هذا الزمان"، والتي ستشارك في أعمال الندوة؛ وهم: المخرجة القديرة أنعام محمد علي، والكاتب والسيناريست محمد السيد عيد، والفنان أحمد شاكر، مدير المسرح القومي، والمونتير ياسر عبداللطيف، والدكتورة لطيفة سالم أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر التي قامت بالمراجعة التاريخية للعمل الدرامي.

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